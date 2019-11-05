Динамо Загреб – Шахтер: Вукоевич назвал фаворита матча

Скаут киевского Динамо и тренер сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо Загреб – Шахтер.

"Я давно не играл в Украине, но я не помню, чтобы Шахтер попадал в такую кризисную ситуацию. Уверен, что они психологически обеспокоены, ведь привыкли побеждать, достигать целей, демонстрировать силу. У Шахтера безусловно есть проблемы с травмированными. Посмотрим, как Луиш Каштру справится с этой ситуацией. Похоже, что Хочолава заменит Кривцова, а Тете – Коноплянку.

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В Кубке Украины против Динамо Марлос играл в центре, Коноплянка и Тайсон имели максимальную свободу, менялись флангами. Но киевляне воспользовались рецептом от загребского Динамо – нейтрализовали соперника высоким прессингом и давлением, заслуженно победили.

Думаю, Шахтер сыграет так же, как и в Харькове. "Горняки" не умеют защищаться. У них в составе очень много бразильцев, которые не могут изменить привычную философию игры. Шахтер не может отойти в защиту и играть на контратаках, они любят контролировать игру и создавать моменты за счет преимущества.

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Загребское Динамо выглядит намного лучше Шахтера сейчас, но нужно быть осторожными, ведь у горняков есть опытные игроки, которые могут использовать даже малейший шанс", – отметил Вукоевич в интервью Sportske.jutarnji.