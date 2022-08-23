"Роль Сидорчука в наступній грі? Він дуже важливий для нас, тому що у першому матчі ми пропустили два м’ячі з тієї зони, де зазвичай перебуває Сидорчук – я казав про це після гри.

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Але нам також не вистачатиме ще двох футболістів – Циганкова, який не зможе зіграти завтра через травму, отриману у першому матчі, а також Попова, який теж був травмований. В такій ситуації ми намагатимемося проявити себе максимально добре", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч-відповідь між Бенфікою і Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Лісабоні. Початок зустрічі о 22:00. Перша зустріч завершилась впевненою перемогою "орлів" – 0:2.

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