Динамо та Шахтар погано проявили себе в атакувальній фазі у матчах Ліги чемпіонів – українські гранди одні з найгірших за кількома показниками.

Обидві українські команди посіли 30-е місце із 32 можливих за кількістю ударів за гру – лише 6,5.

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Також, за інформацією Команда№1, і Динамо і Шахтар стали найгіршими за кількістю атак за поєдинок – кияни мають в активі 67 спроб, тоді як "гірники" – лише 61, що є найгіршим показником серед усіх команд Ліги чемпіонів.

Не краща ситуація з ключовими передачами – Шахтар став передостаннім із 4,2 пасами за гру, а Динамо з 6,2 передачами розташувалось на 28 сходинці. Лише за кількістю спроб дриблінгу (25) "гірники" змогли відірватись від компанії найгірших, посівши достойне 14-е місце. А от "біло-сині" за цим показником виявились найгіршою командою турніру – лише 14.

Нагадаємо, обидва українських гранди вилетіли з Ліги чемпіонів, проте продовжать боротьбу в Лізі Європи. Динамо має протистояти Брюгге, а Шахтар зустрінеться з Маккабі Тель-Авів.

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