Екс-гравець помер у віці 68 років, повідомляє офіційний сайт Динамо. Слободян виступав за київський клуб з 1975 по 1979 роки, долучившись до перемог в Суперкубку УЄФА-1975, а також чемпіонств СРСР 1975 та 1977 років. Петро Петрович також спробував свої сили у статусі тренера, двічі очоливши київську Оболонь.

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"Від нас пішла неординарна людина, яка залишила яскравий слід в історії київського Динамо. Петро Слободян – це приклад справжнього динамівця, бійця на футбольному полі, який ніколи не здавався, намагаючись подолати труднощі, з якими він зіткнувся під час своєї кар'єри, включаючи численні травми.

Петро Петрович був важливою частиною золотої команди 70-х років. За п'ять років, проведених у клубі, він допоміг команді здобути чимало значущих перемог. Чого вартий тільки поєдинок за Суперкубок Європи-1975, або його гол у ворота Баварії, який вивів киян до півфіналу Кубка Чемпіонів 1976/77. Слободян був неординарним футболістом. Недарма він став єдиним гравцем, кого Валерій Лобановський після роботи в Дніпрі покликав за собою в київське Динамо.

Після раннього завершення кар'єри гравця Петро Петрович все ж повернувся у великий футбол, передаючи свої знання не тільки студентам в університеті, де він своєю працею та професіоналізмом заслужив почесну посаду та повагу колег, а й талановитим футболістам, вже у статусі тренера.

Перестало битися серце доброї, порядної та щирої людини. Всі, хто мав честь знати Петра Петровича, завжди будуть пам'ятати його як чоловіка, який вмів долати труднощі та завжди залишався професіоналом своєї справи", – йдеться у зверненні президента Динамо Ігоря Суркіса на офіційному сайті клубу.

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