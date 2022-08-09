Команда Крістіана Ільцера у поєдинку проти киян отримає потужну підтримку від дванадцятого гравця.

Вже сьогодні, 9 серпня, Динамо на виїзді зіграє у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурма. За повідомленням Kleine Zeitung, на UPC Арені у Граці очікується аншлаг.

Штурм – Динамо: стала відома вартість квитків на матч Ліги чемпіонів – для українців працюватиме спеціальна каса

Приїзд команди Мірчі Луческу викликав небувалий ажіотаж – на поєдинок вже продано більше 13,5 тисяч квитків. Вільні місця залишаються лише у гостьовому секторі – близько 600 перепусток, у тому числі для вболівальників на інвалідних візках. До слова, місткість стадіону – 15 312 місць.

Нагадаємо, гра стартує о 21:30 ха Києвом. Перший матч завершився перемогою українців з рахунком 1:0. Тріумфатор вийде на переможця пари Мітьюлланд – Бенфіка (у першій зустрічі португальці здолали данців 4:1).

Штурм – Динамо: анонс матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів