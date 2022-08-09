Жеребкування 3-го кваліфай-раунду ЛЧ для Динамо із самого початку вважали вдалим. Штурм – команда без зірок, яка дуже слабка в позиційному футболі й грає виключно від помилок суперника. Австрійців побоювались через високу інтенсивність пресингу та єдиноборств, але Динамо має величезний досвід матчів проти подібних опонентів. Фанати очікували на доволі впевнену перемогу киян – і вони її отримали.

Штурм – Динамо: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

У зустрічі в Лодзі був лише один відрізок, на якому підопічні Крістіана Ільцера мали перевагу. Протягом 15 хвилин першого тайму штирійцям вдалося затягнути "біло-синіх" у болото з купою виносів та нічийних м'ячів, що вилилось одразу в три гольових моменти. Втім, дещо несподіваний гол Караваєва зруйнував надії суперника на гру виключно від контратак. Штурму треба було відігруватись і створювати щось самому, а не чекати на помилку – однак при 58% середньої точності пасів уперед все завершилось логічним фіаско.

Динамо перемогло мінімально, але дуже впевнено. Головною причиною успіху нашої команди стала краща робота з м'ячем – кияни за одне володіння виконували 5,64 передач й видали темп у 16,4 пасів на хвилину, а точність склала 88,3%.

Що і говорити, коли Бущан мав 100% точних передач (41 із 41), причому половина з них йшла вперед. Контроль м'яча довели до 69%. До високих статистичних показників варто додати ще й позиційну роботу з розтягуванням пресингу австрійців та грою Шепелєва в ролі фальшивого вінгера (Володимир займався збереження контролю над м'ячем).

Все це дозволило уникнути потрапляння в болото з купою єдиноборств. Штурм провів 173 єдиноборства, хоча в середньому на початку сезону австрійці виконували аж 230 – це прямий наслідок стерильних перекатів Динамо. Кияни впевнено і швидко перепасовувались, залишаючи суперника без м'яча й уникаючи ризикованих ситуацій. Навіть якщо виникали втрати в центрі поля (а їх було немало), динамівці просто відходили в позиційну оборону, знаючи, що Штурм сам по собі не зв'яже і трьох передач.

Підопічні Мірчі Луческу не раз проводили це в УПЛ з андердогами, які тільки й чекали на обрізки гранда. Те ж саме провертали із Зорею Скрипника, дуже схожою на Штурм в тактичному плані. Динамо в Лодзі просто довело перевагу в класі – у Ґраці ж її необхідно підтвердити.

Щось змінювати у загальній концепції не потрібно – особливо з урахуванням останнього поєдинку штирійців у чемпіонаті. Так, вони розписали нічию з Рідом, але при цьому у них підросли показники інтенсивності пресингу та темп передач. З іншого боку, при грі у більшості протягом 30 хвилин підопічні Крістіана Ільцера примудрились не забити другий гол і пропустити на останніх хвилинах.

Словом, Штурм став кращим у фізичному плані, однак так і не навчився створювати моменти сам (при точності пасів вперед у 60% це не дивно). Такий розклад змушує Динамо ще уважніше працювати над уникненням єдиноборств і ще краще розпасовуватись.

Навряд чи кияни підведуть. Більше цікавить готовність "біло-синіх" конвертувати свою перевагу в моменти – у першій зустрічі відчувалися проблеми в даному аспекті. Значну роль у невисокій кількості гострих моментів зіграла відсутність Циганкова, внаслідок якої просіла якість гри в організації та завершенні атак (а також змінилися звичні завдання гравців).

Втім, проблема була всесторонньою. Підопічні Мірчі Луческу мали забагато браку й занадто хаотично працювали в завершенні. Частково це пояснюється низьким ігровим тонусом. Той же Дубінчак помилявся б менше, якби провів хоча б 10 матчів.

Так чи інакше, не варто очікувати простої зустрічі в Ґраці. Динамо значно сильніше, але успішність нашої команди буде залежати від охайності при роботі з м'ячем та спокою в позиційному наступі. "Біло-синім" необхідно тримати концентрацію, не влізаючи у гойдалки на відкритому просторі. Як показав перший матч, це не так і легко, однак ніхто й не обіцяв простих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Кадрова ситуація

Штурму, як і тиждень тому, не допоможуть 22-річний центрбек Ніклас Гейрхофер, 33-річний нападник Якоб Янчер і 26-річний грузинський атакувальний хав Отар Кітаішвілі. Особливо важкою для австрійців є відсутність Янчера, адже у попередньому сезоні його визнали найкращим футболістом місцевої Бундесліги.

У Динамо все по-старому. Супряга в лазареті, всі інші здорові. Зокрема, і Віктор Циганков – вінгер повністю готовий до гри. Очевидно, що він вийде в основі. Також можна очікувати на продовження доволі вдалого експерименту з Шепелєвим у якості фальшивого вінгера.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бєсєдін

Штурм: Зібенхандль – Газібеговіч, Вютріх, Борковіч, Данте – Станковіч – Хірлендер, Хорват, Прасс – Саркарія, Хьойлунд

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Поєдинок у Ґраці обіцяє бути важчим для Динамо. Австрійці за рідних трибун лізтимуть вперед – можливо, не одразу, але чим далі, тим більш агресивно й інтенсивно вони гратимуть. Втрачати їм вже буде нічого. Та і певна перевага в ігровому тонусі у підопічних Крістіана Ільцера є.

Тим не менш, Динамо має впоратись з тиском. Підопічні Мірчі Луческу мають колосальний досвід подібних поєдинків, причому на найвищому рівні. В тактичному ж плані агресія господарів нічого не змінить – за тиждень Штурм не навчився створювати моменти в позиційних атаках, цілковито покладаючись на помилки суперників. Як показала зустріч у Лодзі, динамівці не налаштовані допомагати штирійцям, а темп гри киян з м'ячем є захмарним для команди Крістіана Ільцера.

Можливо, Штурм і заб'є один гол (у першому матчі вони цілком могли це зробити), однак Динамо точно не програє – а за наявності Циганкова можна прогнозувати і перемогу киян. Саме на неї і поставивимо.

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