Перепустки на виїзний поєдинок киян вже у продажі.

У вівторок, 9 серпня, у Граці відбудеться матч-відповідь 3-го кваліфікаційного туру Ліги чемпіонів між Штурмом та Динамо. Всі бажаючі вже можуть придбати квитки на поєдинок, повідомляє офіційний сайт австрійців.

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Вартість тікетів варіюється від 11 до 44 євро (від 440 до 1760 грн). Перепустки у гостьовий сектор коштують 27 євро (1080 грн). Оформити квиток онлайн можна за посиланням. Для українських уболівальників у день гри працюватиме спеціальна каса у фан-шопі Штурма (адреса – Stadionplatz 1, 8041 Graz).

Нагадаємо, перший матч завершився перемогою Динамо з рахунком 1:0. Гра на UPC Арені стартує о 21:30.

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