Команда Кристиана Ильцера в поединке против киевлян получит мощную поддержку от двенадцатого игрока.

Уже сегодня, 9 августа, Динамо на выезде сыграет в ответном матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов против Штурма. По сообщению Kleine Zeitung, на UPC Арене в Граце ожидается аншлаг.

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Приезд команды Мирчи Луческу вызвал небывалый ажиотаж – на поединок уже продано более 13,5 тысячи билетов. Свободные места остаются лишь в гостевом секторе – около 600 пропусков, в том числе для болельщиков на инвалидных колясках. К слову, вместимость стадиона – 15 312 мест.

Напомним, игра стартует в 21:30 по Киеву. Первый матч завершился победой украинцев со счётом 1:0. Триумфатор выйдет на победителя пары Митьюлланд – Бенфика (в первой встрече португальцы одолели датчан 4:1).

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