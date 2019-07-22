Динамо сьогодні дізнається першого суперника в Лізі чемпіонів 2019/20

Сьогодні, 22-го липня, відбудеться жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Київське Динамо потрапило до списку сіяних команд при жеребкуванні 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, кияни можуть потрапити на турецький Істанбул Башакшехір, австрійський ЛАСК, або бельгійський Брюгге.

Перші матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 6-7 серпня, а матчі-відповіді – 13-го числа. Якщо Динамо потрапить в раунд плей-офф, то знову буде сіяним.

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Жеребкування розпочнеться сьогодні, 22 липня, о 13:00 за київським часом.