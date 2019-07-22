Динамо сегодня узнает первого соперника в Лиге чемпионов 2019/20

Сегодня, 22-го июля, состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Киевское Динамо попало в список сеяных команд при жеребьевке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Напомним, киевляне могут попасть на турецкий Истанбул Башакшехир, австрийский ЛАСК, или бельгийский Брюгге.

Первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 6-7 августа, а ответные – 13-го числа. Если Динамо попадет в плей-офф, то снова будет сеяным.

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Жеребьевка начнется сегодня, 22 июля, в 13:00 по киевскому времени.