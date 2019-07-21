Хацкевич назвав терміни повернення Циганкова і Соля після травм

Головний тренер киян оцінив кадрову ситуацію у своїй команді.

"У Циганкова і Соля травми. Віктор, імовірно, з середи буде в загальній групі. Подивимося на його стан. У Франа дещо складніше становище, але, думаю, до матча зі Львовом він повернеться.

"Динамо шукає форварда, який зможе посилити команду", – Хацкевич

Караваєв досить швидко все зрозумів і добре виглядав на зборах. І навіть по цих іграх помітно, що йому непросто, тому що функціональний стан на сьогодні ще не найоптимальніший. Поки була свіжість, Саша рухався вперед і назад.

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Що стосується Кадірі, то він додав нам фізики і атлетизму в центральній зоні. Він дуже сильний в єдиноборствах. Але потрібен час, щоб він зрозумів вимоги, як виходити з оборони. В цьому плані розуму потрібно додавати. Найголовніше – щоб була функціональна готовність" – цитує Хацкевича Динамомания.