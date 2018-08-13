Динамо – Славия: прогноз на матч Лиги чемпионов

Динамо поборется с пражской Славией в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Славия состоится 14 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является Динамо. Авторитетная букмекерская контора Bwin предлагает поставить на хозяев за 1.75. В то же время победа чешских гостей маловероятна – коэффициент 5. На ничью выставлено 3.4.

Специалисты William Hill придерживаются аналогичного мнения, но считают, что Славия имеет не столь мизерные шансы на успех. Победа гостей оценена коэффициентом 4.6, тогда как выигрыш Динамо – 1.85, а ничья –3.3.

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В первом матче Динамо не продемонстрировало очень качественной игры, но привезло из Чехии выгодную результативную ничью – 1:1. На гол Вербича Славия ответила реализованным пенальти в компенсированное время.

Как следствие, киевляне имеют значительно лучшие перспективы на выход в следующий раунд. Букмекеры прогнозируют, что в плей-офф Лиги чемпионов попадет именно Динамо – коэффициенты 1.3 против 3.2 в пользу "бело-синих".

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