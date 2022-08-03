Динамо і Штурм зустрічаються у першій грі 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА між Динамо та Штурмом пройде у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola. Поєдинок стартує о 21:00 за київським часом. Телетрансляція доступна тільки на OTT-платформі Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для перегляду трансляції потрібно зареєструватися.

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На попередньому етапі мовник організував безкоштовний перегляд матчу. Тепер же потрібно оплатити підписку. Також матч із 15-хвилинною затримкою транслюватиме телеканал "2+2". За кордоном гру покажуть австрійські телеканали ORF 1 та ORF 1 Austria, а також португальський Canal 11. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію.

Стартові склади

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота

Штурм: Зібенхандль – Газібеговіч, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станковіч – Хірлендер, Хорват, Прасс – Саркарія, Хьойлунд

Запасні: Шютценауер, Джуліані, Борковіч, Демаку, Ороц, Кронбергер, Інголіч, Ланг, Шнегг, Фусейні, Любіч, Вельс

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