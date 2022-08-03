Динамо и Штурм встречаются в первой игре 3 раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Составы и ссылка на онлайн трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между Динамо и Штурмом проходит в Лодзи на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola. Поединок стартует в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна только на OTT-платформе Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для просмотра трансляции необходимо зарегистрироваться.

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На предварительном этапе вещатель организовал бесплатный просмотр матча. Теперь же нужно оплатить подписку. Также матч с 15-минутной задержкой будет транслировать телеканал "2+2". За рубежом игру покажут австрийские телеканалы ORF 1 и ORF 1 Austria, а также португальский Canal 11. Футбол 24 проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Вивчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота

Штурм: Зибенхандль – Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте – Станкович – Хирлендер, Хорват, Прасс – Саркария, Хёйлунд

Запасные: Шютценауэр, Джулиани, Боркович, Демак, Ороц, Кронбергер, Инголич, Ланг, Шнегг, Фусейни, Любич, Вельс

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