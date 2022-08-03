Динамо та Штурм завершують останні приготування до поєдинку в рамках третього раунду кваліфікації ЛЧ.

Сьогодні суперники обрали комплекти форм, в яких вийдуть на поєдинок, інформує офіційний сайт киян.

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Динамо зіграє у домашній формі біло-блакитного кольору, а воротарська буде сірою. Штурм використає свій третій комплект форми синього кольору, а голкіпер австрійців матиме яскраве салатове екіпірування.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться сьогодні, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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