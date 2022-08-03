Динамо в рамках 3-го квалифай-раунда ЛЧ встречается со Штурмом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Два матча против Фенербахче стоили украинским фанатам немалого количества нервных клеток. Особенно тяжело было в Стамбуле, хотя в целом противостояние оказалось неоднозначным. Проблем было много, но обвинить киевлян в бездумной игре нельзя. "Бело-синие" максимально упростили свою тактику, скатившись к лонгболам – но не потому, что деградировали, а потому что в нынешних кондициях только такой вариант мог сработать эффективно.

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Подопечные Мирчи Луческу неплохо разбивали знаменитый прессинг турок, находили слабые места соперника и смогли проявить класс, воспользовавшись считанным количеством моментов. Кроме того, физическая готовность команды приятно поразила. Конечно, без большой удачи ничего не выгорело бы, но динамовцы сделали все, чтобы перетащить Фортуну на свою сторону. Дальше игроки должны только прибавлять.

Пока что киевляне остаются в Лиге чемпионов. Есть большая вероятность, что удастся дотянуть до плей-офф квалификации – для этого нужно только грамотно подготовиться к нынешнему сопернику. Штурм хоть и выглядит проходным коллективом, однако в матче со штирийцами очень важно не допускать глупых ошибок.

В составе команды Кристиана Ильцера совсем нет звезд или хотя бы находящихся на слуху футболистов. Отметить можно разве что датчанина Расмуса Хёйлунда – 19-летнего нападающего, похожего по манере игры на Холанда и за которого Transfermarkt дает 4,5 млн евро. Все остальные игроки являются крепкими середнячками без ярких особенностей.

Нехватка класса и кадров очень ощутимо сказывается на качестве позиционной атаки – владение мячом держится на уровне 50%, точность передач вперёд не превышает 58%, а темп составляет посредственные 12 пасов в минуту. В штрафной Штурм делает не более 15 касаний.

Словом, самому строить атаку коллектив из Граца не умеет – и не собирается. Подопечные Кристиана Ильцера ставят на высокую интенсивность и скоростные переходы. За одно владение они выполняют не больше трех передач, а на старте сезона австрийцы не дотягивают и до этих цифр. Мяч пуляют вперед при первой же возможности. Ну разве не "колхоз"? Вот здесь и кроется опасность недооценки.

Штурм компенсирует свои проблемы беготней и борьбой. В предыдущем сезоне команда держалась в лидерах чемпионата Австрии по интенсивности прессинга и темпу единоборств – в Украине ни одна команда не играла столь быстро и агрессивно. Штирийцы крайне сильно давят без мяча, провоцируя соперника на потери, после чего моментально доводят контратаку на последнюю треть.

А с реализацией здесь порядок – больше Штурма в предыдущем сезоне забивал только РБ Зальцбург, причем треть голов (19 из 62-х) прилетела со стандартов. В начале нынешнего чемпионата подопечные Кристиана Ильцера неожиданно победили гегемона Бундеслиги (2:1 при 0,79 xG). Словом, подставляться под разнообразные угловые и подачи с флангов Динамо не имеет права, да и вообще на собственной трети необходимо действовать осторожно.

Впрочем, осторожность в стиле матча против Фенербахче уже не пройдет – австрийцы только и ждут всевозможных лонгболов, чтобы навязывать борьбу и убегать в контратаки. Интенсивно прессинговать тоже не нужно, ведь оппонент не играет в короткий пас. Штурм будет провоцировать на потери и вылетать вперед через 2-3 паса. Это выглядит очень опасно, учитывая проблемы Динамо в обороне, но на практике всё может быть гораздо легче.

Во-первых, у Динамо просто колоссальный опыт поединков против оппонентов типа Штурма. В УПЛ поймать киевлян на контре пытается каждый клуб – и Мирча Луческу все два года в столице Украины посвятил тому, чтобы научить "бело-синих" систематически крушить подобных соперников.

Во-вторых, Штурм играет по знакомой для нашего коллектива модели с ромбом в центре и очень интенсивным прессингом. Аналогичный футбол демонстрировала Заря Скрипника и Фенербахче Жезуша – обоих Динамо было, причем по-разному. Где-то киевляне отдавали инициативу, понимая проблемы соперника в позиционном наступлении, а где-то "бело-синие" разрывали линии оппонентов через точные перепасовки в высоком темпе.

В конце концов, стоит отметить, что Штурм только входит сезон. Все его статистические показатели просели довольно ощутимо – особенно в прессинге и темпе передач. Да и вообще прошлогодняя команда выглядела гораздо сильнее в кадровом и тактическом плане. Сегодняшний Штурм динамовцы должны проходить, однако для этого необходимо не делать глупостей и сохранять концентрацию.

Кадровая ситуация

Динамо потеряло Беньямина Вербича – словенец перешел в Панатинаикос. Хороший легионер, да и играет неплохо, но в предыдущем сезоне и в матчах против Фенербахче его нельзя было назвать важным футболистом.

С другой стороны, более опытных игроков на позиции левого вингера сейчас нет, поэтому можно ожидать перевода Цыганкова влево и появления Караваева в полузащите справа. Как вариант.

О Супряге же, похоже, придется забыть на несколько месяцев – Владислав лечит тазобедренный сустав. О других проблемах с составом "бело-синих" не сообщалось.

Штурму в сегодняшнем матче не помогут 22-летний центрбек Никлас Гейрхофер, 33-летний нападающий Якоб Янчер и 26-летний атакующий хав Отар Китешвили. Особенно тяжелым для австрийцев является отсутствие Янчера, ведь в предыдущем сезоне его признали лучшим футболистом местной Бундеслиги.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Штурм

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Цыганков – Беседин

Штурм: Зибенхандль – Газибегович, Вютрих, Боркович, Данте – Станкович – Хирлендер, Хорват, Прасс – Саркария, Хейлунд

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Букмекеры, как и ожидалось, признают Динамо безусловным фаворитом. Коэффициенты на победу Штурма или даже на ничью в полтора раза выше, чем на триумф киевлян. В этом случае с конторами можно согласиться.

Наша команда намного выше классом. У нее огромный международный опыт, а в тактическом плане коллектив из Граца не является чем-то новым или особенно сложным для динамовцев. "Бело-синие" не раз били и проходили подобных соперников. Конечно, сделать это будет труднее, ведь игровой тонус киевлян очень далек от идеала, однако то же можно сказать и об австрийцах – у них за плечами всего на один официальный матч больше.

Если не будет недооценки и неожиданных ошибок, то Динамо одержит победу. Возможно, не самую спокойную и эффектную, но заслуженную и комфортную.

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