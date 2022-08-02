Двобій, як і онлайн-трансляція Динамо – Штурм на "Футбол 24", стартує 3 серпня о 21:00 за київським часом. Команда Лучесеку доволі рано стартувала в єврокубках. За місяць до початку нового сезону чемпіонату України Динамо дотиснуло Фенербахче в овертаймі на стадіоні суперника. Австрійці тільки починають єврокубковий шлях, хоча у рамках своєї Бундесліги вже провели 2 тури та навіть ненадовго захопили лідерство, згодом поступившись Рапіду та ЛАСКу.

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Номінально домашня для киян гра відбудеться у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola. Це один з безлічі інших наслідків огидної війни без правил, яку Росія розв'язала в Україні, не маючи будь-яких адекватних причин.

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Незвичним буде не лише місце проведення зустрічі. Матч Динамо – Штурм дивитися онлайн можна лише на OTT-платформі Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для перегляду трансляції потрібно зареєструватися. На попередньому етапі мовник організував безкоштовний перегляд матчу. Тепер же потрібно оплатити підписку, що зі зниженою вартістю становить 20 гривень. Також матч із 15-хвилинною затримкою транслюватиме канал "2+2". За кордоном гру покажуть австрійські телеканали ORF 1 та ORF 1 Austria, а також португальський Canal 11.

Динамо та Штурм зустрічалися лише у товариському матчі. Кияни поступилися 0:2 у 2018 році, а в їхньому складі виходили такі гравці нинішнього складу, як: Бущан, Буяльський, Шепелєв, Шапаренко, Бєсєдін, Бурда, Кендзьора і Гармаш. Клуб із Граца виходив на українців у єврокубках лише раз. Штурму вдалося вибити Металіст з Ліги Європи 2009/10. Водночас Динамо має цілком позитивну статистику проти австрійських команд. Київ 6 разів проходив суперників з цієї країни, а вилетів лише раз – у кваліфікації Ліги чемпіонів 1996/97 від Рапіда.

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