"Гра Динамо мені сподобалася. У Ювентуса переваги особливої не було. У цьому поєдинку все вирішив вищий клас туринських футболістів. Господарі діяли дисципліновано, але ми просто ще не доросли до таких великих команд, як Ювентус.

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У зустрічах з такими суперниками Мірча Луческу завжди проявляє обережність. Динамівці при втраті м'яча не пресингували, а відразу відходили назад, щоб зменшити ризики контрвипаду Ювентуса.

Навряд чи ця поразка забудеться футболістами, для яких це був дебют в груповому раунді Ліги чемпіонів. Повторюся, ми ще помітно відстаємо від таких команд, як Ювентус, Барселона або Реал. Потрібен час. Втім, я з оптимізмом дивлюся в найближче майбутнє української команди", – поділився Йожеф Сабо у коментарі Команді 1.

Зауважимо, "Стара синьйора" перемогла "біло-синіх" з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. 28 жовтня на Динамо очікує протистояння з Ференцварошем.

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