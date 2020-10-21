Динамо ще не доросло до таких великих команд, як Ювентус, – Сабо
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо похвалив підопічних Луческу попри поразку від команди Андреа Пірло.
"Гра Динамо мені сподобалася. У Ювентуса переваги особливої не було. У цьому поєдинку все вирішив вищий клас туринських футболістів. Господарі діяли дисципліновано, але ми просто ще не доросли до таких великих команд, як Ювентус.
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У зустрічах з такими суперниками Мірча Луческу завжди проявляє обережність. Динамівці при втраті м'яча не пресингували, а відразу відходили назад, щоб зменшити ризики контрвипаду Ювентуса.
Навряд чи ця поразка забудеться футболістами, для яких це був дебют в груповому раунді Ліги чемпіонів. Повторюся, ми ще помітно відстаємо від таких команд, як Ювентус, Барселона або Реал. Потрібен час. Втім, я з оптимізмом дивлюся в найближче майбутнє української команди", – поділився Йожеф Сабо у коментарі Команді 1.
Зауважимо, "Стара синьйора" перемогла "біло-синіх" з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. 28 жовтня на Динамо очікує протистояння з Ференцварошем.
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