"Я вам скажу, что игра Динамо мне понравилась. У Ювентуса преимущества особого не было. В этом поединке все решил более высокий класс туринских футболистов. Хозяева действовали дисциплинированно, старались, но мы просто еще не доросли до таких великих команд, как Ювентус.

Сидорчук не совсем согласен со счетом матча между Динамо и Ювентусом

Во встречах с такими соперниками Мирча Луческу всегда осторожничает. Динамовцы при потере мяча не прессинговали, а сразу отходили назад, чтобы уменьшить риски контрвыпада Ювентуса.

Вряд ли это поражение забудется футболистами, для которых это был дебют в групповом раунде Лиги чемпионов. Повторюсь, мы еще заметно отстаем от таких команд, как Ювентус, Барселона или Реал. Нужно время. Впрочем, я с оптимизмом смотрю в ближайшее будущее украинской команды", – поделился Йожеф Сабо в комментарии Команде 1.

Заметим, "Старая синьора" победила "бело-синих" со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. 28 октября Динамо ожидает противостояние с Ференцварошем.

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