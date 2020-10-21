"Думаю, що рахунок 0:2 – це трохи забагато для такої гри. Можливо, з боку здається інакше, але мені так здалося в чаші стадіону, всередині самої гри. Намагалися виконувати те, про що просив Містер, проте десь не виходило, за що нас карали. Другий гол Ювентус здорово забив, без шансів для воротаря. У них футболісти високого рівня, які використовують такі моменти.

Динамо – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Не думаю, що була якась особлива нервозність. Помилки властиві всім, не тільки молодим гравцям. Не думаю, що хтось сильно випадав із гри. У нас був план компактно грати в середині поля та виходити вперед за рахунок контратак, якомога частіше змінюючи сторону атаки. Хвилин за 15 до кінця другого тайму ми перехопили ініціативу. Думаю, для Ювентуса це стало сюрпризом. Ми міняли вектор атаки, були забігання, рівний відсоток володіння м'ячем, але не було належної гостроти попереду.

Суперник вже грав за рахунком і віддав нам ініціативу. Плюс змінив схему, перейшовши на 4-4-2 та віддавши нам простір. Але при цьому потім здорово його забирав, створюючи для нас пастки. Трагедії ніякої немає. Це перший матч. Прикро, що вдома програли з рахунком 0:2. Не думаю, що ми заслужили такий рахунок. Вважаю, що фрагменти цього матчу дадуть нам впевненість в Угорщині.

Мірча Луческу – великий максималіст і в житті, і в футболі. Видно, що він засмучений і не хотів так починати Лігу чемпіонів. Сказав, щоб ми концентрувалися на Олександрії, а в Будапешті на нас чекає один із найважливіших матчів у Лізі чемпіонів", – сказав Сергій Сидорчук в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, Ювентус переміг Динамо з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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