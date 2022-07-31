Спортивний директор Штурм Грац Андреас Шіккер тішиться, що його команді не доведеться грати в Стамбулі при шаленій підтримці місцевих фанатів.

"Я задоволений перемогою українців та радий, що саме Динамо буде нашим суперником. Але не тому, що кияни слабші за Фенербахче, а тому, що нас позбавили справжнього пекла в Стамбулі.

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Мені довелося стояти 70 хвилин, інакше я не побачив би гру. Весь стадіон вирує, це дійсно жорстко. Я не знаю, як деякі з наших гравців відреагували б на таку атмосферу. Я не почув криків про Володимира Путіна на головній трибуні. Якщо вони були, то це, звісно, ​​божевілля", – наводить слова Шіккера kleinezeitung.

Нагадаємо, вже 3 серпня відбудеться перший поєдинок між Динамо та Штурм Грац, початок о 21:00. Матч-відповідь запланований на 9 серпня, початок о 21:30.

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