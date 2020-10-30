Барселона продовжує активну підготовку до прийдешніх матчів з футболістами, які відновлюються від травм.

До занять Барселони приєднались голкіпер Марк-Андре тер Штеген та оборонець Самюель Умтіті.

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Як повідомляє Sport.es, обидва гравці тренувались у загальній групі з усією командою. Тер Штеген ще не відновився остаточно від операції на коліні – його повноцінне повернення очікується до матчу з Атлетіко (21 листопада). Умтіті через постійний біль у коліні ще не грав у поточному сезоні за Барселону, проте вже найближчим часом Рональд Куман зможе на нього розраховувати.

Зауважимо, вже 31 жовтня Барселона зустрінеться з Алавесом у Прімері, а 4 листопада на "синьо-гранатових" очікує протистояння з Динамо у Лізі чемпіонів. Початок о 22:00.

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