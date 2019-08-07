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Динамо поразкою від Брюгге продовжило свою жахливу серію в єврокубках – негативна різниця голів шокує

15:31 272 Читать на русском
Динамо поразкою від Брюгге продовжило свою жахливу серію в єврокубках – негативна різниця голів шокує
Динамо – Брюгге / Офіційний сайт Брюгге

Кияни продовжили тенденцію, яка бере початок з минулорічної кампанії в Лізі Європи.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Поразка у Бельгії стала вже третьою поспіль для Динамо у єврокубках.

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При цьому кияни у цих матчах не забили жодного гола, зате пропустили аж дев'ять. У сезоні 2018/19 столичний гранд "проковтнув" вісім м'ячів від Челсі на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, а вчора Брюгге додав ще один пункт у негативну статистику. Таким чином, Динамо в останніх трьох матчах на євроарені має жахливу різницю забитих та пропущених – 0:9.

Нагадаємо, матч-відповідь проти віце-чемпіонів Бельгії відбудеться 13 серпня у Києві.

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Брюгге - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Челсі Челсі
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