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Динамо поражением от Брюгге продолжило свою ужасную серию в еврокубках – отрицательная разница голов шокирует

15:31 93 Читати українською
Динамо поражением от Брюгге продолжило свою ужасную серию в еврокубках – отрицательная разница голов шокирует
Динамо – Брюгге / Официальный сайт Брюгге

Киевляне продолжили тенденцию, которая берет начало с прошлогодней кампании в Лиге Европы.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Поражение в Бельгии стало уже третим подряд для Динамо в еврокубках.

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При этом киевляне в этих матчах не забили ни одного гола, зато пропустили девять. В сезоне 2018/19 столичный гранд "проглотил" восемь мячей от Челси на стадии 1/8 финала Лиги Европы, а вчера Брюгге добавил еще один пункт в негативную статистику. Таким образом, Динамо в последних трех матчах на евроарене имеет ужасную разницу забитых и пропущенных – 0:9.

Напомним, ответный матч против вице-чемпионов Бельгии состоится 13 августа в Киеве.

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