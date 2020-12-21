"Хто був найсильнішим суперником? Я можу сказати, хто був найбільш незручним. Це Ференцварош! Як це не парадоксально, остання гра мені здалася найважчою.

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Ювентус і Барселона дають грати. Вони здорово контролюють м'яч, але з ними з'являються вільні зони. З ними цікаво і якоюсь мірою зручно грати. Так, після помилок важко відбирати м'яч, але це вже наші проблеми, пов'язані з недосконалістю в технічному аспекті.

А ось угорці в Києві не давали грати – перекрили кисень, постійно сиділи на нозі, неприємна команда в хорошому сенсі цього слова. До київської гри нас підводили так, немов після неї йде знак "дорівнює" – сума, сума, сума і підсумок. Тобто те, що буде в залишку. Сильно тиснув підсумок.

І якщо згадувати саму гру, в першому таймі ми зробили багато помилок. Зрозуміло, що в цьому чимала заслуга Ференцвароша, але це ще раз свідчить про те, що психологічно ми були скуті. Ференцварошу втрачати було нічого, вони йшли четвертими після п'яти турів, а ми могли опуститися на останнє місце", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

Нагадаємо, кияни фінішували третіми у групі ЛЧ з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем. Тепер Динамо протистоятиме Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи – матчі відбудуться 18 і 25 лютого наступного року.

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