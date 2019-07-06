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Динамо отримало відмову від Фенербахче у трансфері Зайца за 5 млн євро, – ЗМІ

6 липня 18:34 1279 Читать на русском
Динамо отримало відмову від Фенербахче у трансфері Зайца за 5 млн євро, – ЗМІ
Міха Зайц / Getty Images

Турецький гранд хоче продати свого півзахисника якомога дорожче.

Пропозиція у 5 мільйонів євро від київського Динамо не влаштувала Фенербахче, стверджує Fotospor.

Зайц міг би проявити себе в Динамо, – агент ФІФА

"Канарки" вимагають за атакувального півзахисника 6,5 мільйонів євро. Зайц перейшов до Фенербахче лише цієї зими, і встиг зіграти за шосту команду Суперліги 10 поєдинків. Також у його активі 10 матчів за збірну Словенії.

Динамо хотіло запросити турецького тренера

Нагадаємо, цього літа Динамо вже підписало ганця Абдула Кадірі і гравця збірної України Олександра Караваєва.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Фенербахче Фенербахче Міха Зайц Міха Зайц
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