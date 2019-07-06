Динамо отримало відмову від Фенербахче у трансфері Зайца за 5 млн євро, – ЗМІ

Турецький гранд хоче продати свого півзахисника якомога дорожче.

Пропозиція у 5 мільйонів євро від київського Динамо не влаштувала Фенербахче, стверджує Fotospor.

Зайц міг би проявити себе в Динамо, – агент ФІФА

"Канарки" вимагають за атакувального півзахисника 6,5 мільйонів євро. Зайц перейшов до Фенербахче лише цієї зими, і встиг зіграти за шосту команду Суперліги 10 поєдинків. Також у його активі 10 матчів за збірну Словенії.

Динамо хотіло запросити турецького тренера

Нагадаємо, цього літа Динамо вже підписало ганця Абдула Кадірі і гравця збірної України Олександра Караваєва.