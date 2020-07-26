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Динамо оприлюднило своїх потенційних суперників у Лізі чемпіонів

13:22 - Читать на русском
Динамо оприлюднило своїх потенційних суперників у Лізі чемпіонів
Динамо – Брюгге / Фото ФК Динамо

У київському клубі вивчають список команд, які їм можуть трапитись на дорозі до групового етапу ЛЧ.

У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ суперниками Динамо можуть стати: Вікторія Пльзень (Чехія), ПАОК (Греція), Локомотива (Хорватія), АЗ (Нідерланди), Ренн (Франція), Рапід (Австрія), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що цей список може зазнати незначних змін через результати нинішнього сезону ЛЄ, а також апеляції Трабзонспора.

Жеребкування відбудеться 31 серпня. Матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 15/16 вересня.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

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