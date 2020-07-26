Динамо оприлюднило своїх потенційних суперників у Лізі чемпіонів

У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ суперниками Динамо можуть стати: Вікторія Пльзень (Чехія), ПАОК (Греція), Локомотива (Хорватія), АЗ (Нідерланди), Ренн (Франція), Рапід (Австрія), повідомляє офіційний сайт клубу.
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Варто відзначити, що цей список може зазнати незначних змін через результати нинішнього сезону ЛЄ, а також апеляції Трабзонспора.
Жеребкування відбудеться 31 серпня. Матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 15/16 вересня.
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