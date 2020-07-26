Динамо обнародовало своих потенциальных соперников в Лиге чемпионов

В третьем квалификационном раунде ЛЧ соперниками Динамо могут стать: Виктория Пльзень (Чехия), ПАОК (Греция), Локомотив (Хорватия), АЗ (Нидерланды), Ренн (Франция), Рапид (Австрия), сообщает официальный сайт клуба.
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Стоит отметить, что этот список может быть незначительно изменен из-за результатов нынешнего сезона ЛЕ, а также апелляции Трабзонспора.
Жеребьевка состоится 31 августа. Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 15/16 сентября.
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