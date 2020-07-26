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Динамо обнародовало своих потенциальных соперников в Лиге чемпионов

13:23 - Читати українською
Динамо обнародовало своих потенциальных соперников в Лиге чемпионов
Динамо – Брюгге / Фото ФК Динамо

В киевском клубе изучают список команд, которые им могут попасться на дороге в групповой этап ЛЧ.

В третьем квалификационном раунде ЛЧ соперниками Динамо могут стать: Виктория Пльзень (Чехия), ПАОК (Греция), Локомотив (Хорватия), АЗ (Нидерланды), Ренн (Франция), Рапид (Австрия), сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что этот список может быть незначительно изменен из-за результатов нынешнего сезона ЛЕ, а также апелляции Трабзонспора.

Жеребьевка состоится 31 августа. Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 15/16 сентября.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

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Динамо Киев Динамо Киев ПАОК ПАОК Рапид Вена Рапид Вена Виктория Пльзень Виктория Пльзень Ренн Ренн Локомотива Локомотива Лига чемпионов
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