Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Штурм, стартував о 21:00. Через війну в Україні кияни не можуть грати вдома – як наслідок, команди з'ясовують сильнішого в польській Лодзі. Там же підопічні Луческу зустрічалися і з Фенербахче в попередньому раунді. Для австрійської команди це перший поєдинок у Лізі чемпіонів, а от Динамо вже пройшло одного суперника. Кияни здолали Фенербахче (0:0 у Польщі, 2:1 у Стамбулі). Переможець двоматчевого протистояння, швидше за все, зіграє проти Бенфіки, яка розгромила Мітьюлланд (4:1).

На 28-й хвилині Динамо забило. Олександр Караваєв, який в останній момент потрапив у стартовий склад через травму Віктора Циганкова, відкрив рахунок. Караваєв ідеальним ударом з льоту вразив ворота австрійців після подачі Дубінчака. Другий гол Олександра у цьогорічній ЛЧ.

Динамо – Штурм: відео гола Караваєва