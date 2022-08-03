Атакувальний півзахисник потрапив у стартовий склад на матч Динамо – Штурм, але у підсумку не вийшов на гру. Замість Циганкова з перших хвилин з'явився Олександр Караваєв, який спочатку був заявлений як запасний.

Динамо – Штурм: онлайн-трансляція матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Причини відсутності лідера "біло-синіх" невідомі – його немає навіть у запасі. Швидше за все, вимушена зміна у складі пов'язана з проблемами зі здоров'ям у Циганкова. Офіційної інформації на момент публікації новини не було. (Оновлено. Пізніше коментатор матчу повідомив, що Віктор травмувався на передматчевій розминці).

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що 24-річний Циганков не хоче залишатися в Динамо і розглядає інші варіанти продовження кар'єри. Вінгером "біло-синіх" цікавиться один із клубів АПЛ.