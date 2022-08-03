Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Штурм, стартовал в 21:00. Из-за войны в Украине киевляне не могут играть дома – как следствие, команды выясняют сильнейшего в польской Лодзи. Там же подопечные Луческу встречались и с Фенербахче в предыдущем раунде. Для австрийской команды это первый поединок в Лиге чемпионов, а вот Динамо уже прошло одного соперника. Киевляне одолели Фенербахче (0:0 в Польше, 2:1 в Стамбуле). Победитель двухматчевого противостояния, скорее всего, сыграет против Бенфки, которая разгромила Митьюлланд (4:1).

На 28-й минуте Динамо забило. Александр Караваев, в последний момент попавший в стартовый состав из-за травмы Виктора Цыганкова, открыл счет. Караваев идеальным ударом с лета поразил ворота австрийцев после подачи Дубинчака. Второй гол Александра в нынешней ЛЧ.

Динамо – Штурм: видео гола Караваева