Київське Динамо зустрінеться з нідерландським АЗ у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Який прогноз на поєдинок Динамо – АЗ і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, у Києві. Початок гри третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів – о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яку прийме НСК Олімпійський.

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Авторитетна букмекерська контора Bwin віддає незначну перевагу київському Динамо. На перемогу підопічних Луческу можна поставити з коефіцієнтом 2.10. Натомість потенційна звитяга другої команди Нідерландів за підсумками минулого сезону – АЗ – оцінюється коефіцієнтом 3.20. На нічию ставлять 3.30.

Схожими цифрами оперує Favorit. На тріумф Динамо ставлять 2.22, на успіх АЗ – 3.25. Цінник нічийного результату – 3.60. Найбільш імовірний підсумок гри, на думку букмекерів – мінімальна перемога київського клубу (1:0). Поставивши на цей результат, можна збільшити свій виграш трохи більше ніж у 7 разів.

Нагадаємо, що Динамо розпочинає єврокубковий сезон 2020/21 домашньою зустріччю з АЗ. На стадії треього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів протистояння складаються з одного матчу. У разі перемоги над АЗ кияни зустрінуться з переможцем пари Гент – Рапід.

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