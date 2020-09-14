Киевское Динамо встретится с голландским АЗ в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Какой прогноз на поединок Динамо – АЗ и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в Киеве. Начало игры третьего квалификацийгного раунда Лиги чемпионов – в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которую примет НСК Олимпийский.

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Динамо – АЗ: прогноз на матч Лиги чемпионов

Авторитетная букмекерская контора Bwin отдает незначительное преимущество киевскому Динамо. На победу подопечных Луческу можно поставить с коэффициентом 2.10. Потенциальная победа второй команды Нидерландов по итогам прошлого сезона – АЗ – оценивается коэффициентом 3.20. На ничью ставят 3.30.

Похожими цифрами оперирует Favorit. На триумф Динамо ставят 2.22, на успех АЗ – 3.25. Ценник ничейного результата – 3.60. Наиболее вероятный итог игры, по мнению букмекеров – минимальная победа киевского клуба (1:0). Поставив на этот результат, можно увеличить свой выигрыш чуть более чем в 7 раз.

Напомним, что Динамо начинает еврокубковый сезон 2020/21 домашней встречей с АЗ. На стадии треього раунда квалификации Лиги чемпионов противостояние состоит из одного матча. В случае победи над АЗ киевляне встретятся с победителем пары Гент – Рапид.

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