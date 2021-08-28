Динамо і Шахтар визначились з місцем проведення домашніх матчів Ліги чемпіонів
Гранди українського футболу вирішили приймати суперників у столиці України.
Свої домашні матчі групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2021/22 Динамо і Шахтар проводитимуть у Києві на стадіоні НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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До слова, матч-відповідь кваліфікації ЛЧ проти Монако "гірники" грали у Харкові.
Нагадаємо, жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів визначило для Динамо і Шахтаря непростих суперників: кияни у групі Е зійдуться у протистоянні з Баварією, Барселоною і Бенфікою, а "гірники" у квартеті D поміряються силами з Реалом, Інтером і Шерифом.
Перший домашній поєдинок Динамо проведе 14 вересня проти Бенфіки, а Шахтар – 28 вересня проти Інтера.
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