Свої домашні матчі групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2021/22 Динамо і Шахтар проводитимуть у Києві на стадіоні НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Динамо дізналося розклад матчів у групі Ліги чемпіонів

До слова, матч-відповідь кваліфікації ЛЧ проти Монако "гірники" грали у Харкові.

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів визначило для Динамо і Шахтаря непростих суперників: кияни у групі Е зійдуться у протистоянні з Баварією, Барселоною і Бенфікою, а "гірники" у квартеті D поміряються силами з Реалом, Інтером і Шерифом.

Перший домашній поєдинок Динамо проведе 14 вересня проти Бенфіки, а Шахтар – 28 вересня проти Інтера.

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