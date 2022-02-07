Динамо помогло Депортиво установить рекорд – матч войдет в историю Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 предстоит сыграть в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против Депортиво.
Матч состоится в Испании 9 февраля. Хозяева ждут ажиотажа на трибунах. За двое суток до поединка удалось продать почти 16 тысяч билетов.
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Благодаря Динамо Депортиво обновит свой рекорд по количеству зрителей на матчах Юношеской лиги УЕФА. Кроме того, уже в третий раз попадет в десятку рейтинга турнира по самым посещаемым поединкам. Игру с Погонью (седьмое место) посмотрели 8,5 тыс фанов, а с Маккаби – более 12 тысяч (пятое место).
Если на матч с Динамо придут все обладатели уже приобретенных билетов (15 тысяч 700 на момент публикации новости), он попадет в топ-3 за всю историю турнира, сообщает AS. Больше зрителей на трибунах собирали только Астана – Бенфика (17 тысяч) и Краснодар – Реал (32 500).
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