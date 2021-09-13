Київське Динамо приймає Бенфіку у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Бенфіка відбудеться у Києві 14 вересня. Початок – о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Динамо – Бенфіка, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Бенфіка має трохи більше шансів на перемогу, вважають букмекери з William Hill. Тріумф бронзового призера чемпіонату Португалії за підсумками минулого сезону оцінюється коефіцієнтом 2.20. На домашній успіх команди Луческу ставлять 3.40. Цінник нічиєї – 3.30.

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Найбільш імовірний голеадор у складі Динамо, на думку британських фахівців, Віктор Циганков (3.00). У складі гостей виділяють швейцарця Харіса Сеферовіча (2.40). Роман Яремчук – теж дуже високо (2.60).

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Австрійський бренд онлайн-ставок BWin пропонує схожі цифри. Гостьова перемога підопічних Жезуса – найбільш очевидний підсумок гри (2.15), навіть попри класну серію "біло-синіх" в УПЛ (3 перемоги поспіль). На звитягу Динамо ставлять 3.40. Потенційний мир на Олімпійському оцінюється у 3.20.

Динамо та Бенфіка раніше зустрічалися чотири рази. "Орли" здобули 3 перемоги, кияни – одну. Востаннє команди перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2016/17. У обох протистояннях сильнішими виявилися португальці (1:0 в Лісабоні, 0:2 в Києві).

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