Киевское Динамо принимает Бенфику в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Бенфика состоится в Киеве 14 сентября. Начало – в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамо – Бенфика, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Бенфика имеет чуть больше шансов на победу, считают букмекеры из William Hill. Триумф бронзового призера чемпионата Португалии по итогам прошлого сезона оценивается коэффициентом 2.20. На домашней успех команды Луческу ставят 3.40. Ценник ничьей – 3.30.

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Наиболее вероятный голеадор в составе Динамо, по мнению британских специалистов, Виктор Цыганков (3.00). В составе гостей выделяют швейцарца Хариса Сеферовича (2.40). Роман Яремчук – тоже очень высоко (2.60).

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Австрийский бренд онлайн-ставок BWin предлагает похожи цифры. Гостевая победа подопечных Жезуса – наиболее очевидный итог игры (2.15), даже несмотря на классную серию "бело-синих" в УПЛ (3 победы подряд). На победу Динамо ставят 3.40. Потенциальный мир на Олимпийском оценивается в 3.20.

Динамо и Бенфика ранее встречались четыре раза. "Орлы" одержали 3 победы, киевляне – одну. Последний раз команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. В обоих противостояниях сильнее оказались португальцы (1:0 в Лиссабоне, 0:2 в Киеве).

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