Динамо другий рік поспіль виступає на груповому етапі Ліги чемпіонів, а Україна знову делегувала дві команди у найпрестижніший клубний турнір Європи. Це – прекрасно. Як з точки зору престижу та ігрового досвіду, так і з точки зору фінансів. Втім, у групі ЛЧ не можна виступати "для галочки", якщо ти не чемпіон Молдови чи Болгарії. На такому рівні вже необхідно вирішувати турнірні завдання, набираючи очки в рейтинг, інакше виступи в єврокубках перестануть бути стабільною історією.

У попередньому сезоні Динамо вирішило завдання мінімум, посівши третю позицію й прорвавшись у плей-офф Ліги Європи. Тоді головним суперником киян був Ференцварош, але тепер завдання ускладнюється – за третє місце серйозно збирається боротись Бенфіка. Звісно, поганий той солдат, який не мріє стати генералом, а у матчах проти нинішніх Барси й Баварії можливо все, однак серйозно сподіватись на прохід у плей-офф ЛЧ важко навіть лісабонцям.

Бенфіка – дуже серйозний опонент. "Орли" завжди виглядали краще за українські клуби в кадровому плані, а на тлі нинішнього Динамо різниця в потенціалі колективів велика. Чого лишень коштує трансфер Яремчука за 17 мільйонів євро – кияни навіть у найбільш ситі часи не могли собі витрачати настільки багато. Португальці теж економлять (вони звикли продавати, а не затарюватись), але дозволити собі такі серйозні інвестиції вони можуть в будь-який момент. Для них це не проблема, хоча основне завдання полягає у вирощуванні гравців на продаж в топ-клуби.

Як наслідок, склад нинішніх "орлів" вдвічі дорожчий за склад Динамо (на 150 млн євро), а на кожній позиції у Жорже Жезуша є по 2-3 рівноцінних виконавця. Це дозволяє тренерському штабу бути гнучким у тактичному плані – в плей-офф кваліфікації ЛЧ лісабонці показали як крутий сучасний футбол із 60-70 відсотками володіння з купою моментів, так і не менш якісний автобус. Португальці можуть змінюватись кардинально навіть по ходу матчу. Для них це – не проблема.

Саме тому на старті сезону вони не програли жодного поєдинку, здобувши 5 перемог у чемпіонаті із сумарним рахунком 13:2 і перегравши суперника у трьох зустрічах в кваліфікації ЛЧ з чотирьох – тільки у Ейндховені була зафіксована нульова нічия. Круто? Круто. Приємно, що в шести матчах за Бенфіку наш Яремчук набив 2+2 за системою гол+пас, плюс у матчі зі Спартаком українець організував автогол. Поки що важко назвати Романа провідним футболістом, але преса у нього дуже хороша. Тактичні аналітики також задоволені.

Словом, зараз у "орлів" все прекрасно, але це лишень фасад команди. При детальному огляді стане очевидно, що підопічні Жоже Жезуша зустрілись із реально сильним суперником лише два рази – в рамках протистояння з ПСВ. У ньому португальці провели класні 45 хвилин на "Ештадіу да Луж", забивши 2 голи, однак у наступних трьох таймах нідерландці домінували, обстрілявши усі стійки й неодноразово пробиваючи по воротах з кількох метрів. Якби не голкіпер Влаходімос та шалене невезіння ейндховенців, Бенфіка грала б Лізі Європи. "Автобус", виставлений Жезушом, під високим темпом розвалювався на запчастини.

Та і в чемпіонаті з середняками та аутсайдерами команда виглядала неоднозначно. В тому ж поєдинку проти Санта-Клари в останньому турі чемпіонату "орли" володіли м'ячем 73% ігрового часу в перші півгодини, але темп за цей період був нижчим за посередній, а по воротах було проведено всього один удар. Потім Бенфіка взяла себе в руки й заколотила 5 м'ячів, але були й більш нервові поєдинки. Загалом, цей колектив дуже нестабільний – і це характерна особливість лісабонців за час каденції Жорже Жезуша. Бенфіка може бути прекрасною і жахливою в будь-якому режимі гри.

Найбільш вразливою Бенфіка є тоді, коли проти неї грають на високих швидкостях з високим відсотком володіння, як ПСВ, але чи може так Динамо? В рамках УПЛ підопічні Мірчі Луческу роблять це із заплющеними очима, вигравши у шести матчах з семи. Кияни легко винесли бронзового призера з інтенсивним пресингом, знищили одну з найкращих команд чемпіонату (Десну, 4:0) і дефрагментували на атоми Колос (7:0), який, при всіх негараздах, теж не можна назвати слабким. Навіть без двох своїх провідних футболістів – Буяльського й Шапаренка – "біло-сині" впевнено переграли Металіст 1925.

Тут важливі не результати, а система гри. Вона працювала, як годинник – перекат м'яча у високому темпі, дещо сухий стиль, грамотні зміщення опорників, високоінтелектуальна позиційна робота Буяльського на чужій половині – все це принесло чемпіонство. Це ж може принести ще одне золото, однак Мірча Луческу від самого початку сезону готував Динамо і до інших матчів. Навіть під час чемпіонату клуб домовлявся про перенесення, аби провести спаринг з грандами або сильними командами з топ-5 чемпіонатів.

На цьому рівні у Динамо все було сумно. Інтер легко розгромив "біло-синіх", Атлетік і Ніцца здобули мінімальні перемоги, а берлінський Уніон розписав нічию. Навіть проти Фенербахче у Стамбулі було непросто – турки ставили перед чемпіоном України такі завдання й робили такі розіграші, яких в УПЛ практично ніхто не здатен навіть уявити. У кожному з цих топ-спарингів підопічні Мірчі Луческу відпрацьовували модель гри проти потужних колективів з ЛЧ – і в кожному поєдинку система футболу Динамо давала збій. На всіх рівнях.

Щоправда, у цих "товарняках" тренерський штаб навантажив киян різноманітними специфічними завданнями. Команда не працювала на результат, а реально вчилася роботі в різних режимах проти різних типів суперників, тож у матчі з Бенфікою динамівці можуть здивувати. Власне, навіть рік тому, на тлі кадрових втрат і тактичних проблем "біло-сині" видали хороші матчі в Барселоні та Турині, а на Євро збірна, в якій кістяк склали динамівці, дійшла до чвертьфіналу. Бенфіку ж всього півтора роки тому вибивав Шахтар – а з того часу португальці не стали набагато сильнішими.

Словом, досвід і клас у Динамо є, а міжсезоння та літній період тренерський штаб киян не просидів без діла, цілеспрямовано готуючись до топ-матчів. Саме тому сьогодні варто ставити максимальні завдання – тим паче, що іншого вибору у киян немає. Якщо не переграти лісабонців у Києві, далі боротись за третю сходинку буде дуже важко.

Кадрова ситуація

У Динамо в лазареті перебувають Попов і Бєсєдін, які відновлюються після пошкоджень. Кулачу нещодавно зробили операцію на серці, а Рамірес підхопив коронавірус. Головною ж проблемою киян є форма Буяльського – Віталій тільки позавчора повернувся до загальної групи. Рішення по ньому буде прийматись в день гри. Аналогічні питання існують і по Бущану.

Враховуючи важливість обох виконавців, зробимо ставку на появу обох в стартовому складі. Крім того, варто відзначити повернення Шапаренка – Микола не міг допомогти з Металістом 1925 через перебір карток, але перед ЛЧ дискваліфікованих у Динамо немає.

Бенфіка ж не може розраховувати на центрбека Веріссімо – Лукас отримав дві жовті у поєдинку в Ейндховені. Крім того, через травми точно не зіграють захисники Алмейда та Ферро. Не можна сказати, що ці проблеми є критичними для Жорже Жезуша, але приємного точно мало.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Бенфіка

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Шкурін

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген – Гонсалвеш, Маріу, Вайгль, Грімальдо – Яремчук, Сеферовіч, Грімальдо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Важко сказати, чи можна назвати Динамо та Бенфіку бодай відносно рівними колективами, але лісабонці – це не Барселона і не Баварія. Як показав ПСВ і низка португальських середняків, з цим колективом можна грати, а кияни сьогодні грають вдома, довго готуючись під такі поєдинки й маючи шалену мотивацію на перемогу. Якщо не виграти зараз, то далі шанси на ЛЄ стануть дуже низькими.

Навряд чи "біло-сині" здатні запропонувати "орлам" той же темп і той же агресивний стиль, що і ПСВ, але й працювати від глухої оборони з Бенфікою немає сенсу. Той же Спартак у Лісабоні спробував зіграти таким чином, обороняючись лінією в шість захисників, але у підсумку все завершилось виносом. З підопічними Жорже Жезуша бажано грати в проактивний футбол, агресивно пресингуючи й тікаючи у флангові контратаки. Все той же Спартак продемонстрував таку гру в перші 20 хвилин у Москві – і тоді португальцям було важко. Росіян згубила жахлива організація гри (особливо під час пресингу).

Динамо ж має набагато кращу організацію у всіх фазах. Команда вміє оборонятись і "автобусом", і через володіння. Може розривати на контратаках, а може і позиційний футбол вести – Мірча Луческу вибудував футбол, під який дуже важко підлаштуватись супернику. Під високим темпом гри у киян починаються проблеми, однак не факт, що Бенфіка здатна працювати на високих швидкостях протягом тривалих відрізків гри. Бенфіка в принципі не той опонент, який диктуватиме умови в ЛЧ. "Орли" теж повинні побоюватись.

Букмекери не вірять у перемогу Динамо, але й на звитягу португальців коефіцієнти високі. Сьогодні можливий будь-який результат. Все в руках киян. Враховуючи домашній статус зустрічі та емоційне піднесення від старту сезону в Лізі чемпіонів, ми ризикнемо піти проти контор, поставивши на звитягу "біло-синіх".