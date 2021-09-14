Динамо второй год подряд выступает на групповом этапе Лиги чемпионов, а Украина снова делегировала две команды в самый главный клубный турнир. Это – прекрасно. Как с точки зрения престижа и игрового опыта, так и с точки зрения финансов. Впрочем, в группе ЛЧ нельзя выступать "для галочки", если ты не чемпион Молдовы или Болгарии. На таком уровне уже необходимо решать турнирные задачи, набирая очки в рейтинг, иначе выступления в еврокубках перестанут быть стабильной историей.

В прошлом сезоне Динамо решило задачу минимум, заняв третью позицию и прорвавшись в плей-офф Лиги Европы. Тогда главным соперником киевлян был Ференцварош, но теперь задача усложняется – за третье место серьёзно собирается бороться Бенфика. Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а в матчах против нынешних Барсы и Баварии возможно всё, однако серьёзно надеяться на проход в плей-офф ЛЧ трудно даже лиссабонцам.

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Бенфика – очень опасный оппонент. "Орлы" всегда выглядели лучше, чем украинские клубы в кадровом плане, а на фоне нынешнего Динамо разница в потенциале коллективов особо велика. Чего только стоит трансфер Яремчука за 17 млн евро – киевляне даже в самые сытые времена не могли тратить так много. Португальцы тоже экономят (они привыкли продавать, а не затариваться), но позволить себе такие серьёзные инвестиции они могут в любой момент. Для них это не проблема, хотя основная задача заключается в выращивании игроков на продажу в топ-клубы.

Трансферный баланс клубов Европы за последние два года

Как следствие, состав нынешних "орлов" вдвое дороже состава Динамо (на 150 млн евро), а на каждой позиции у Жорже Жезуша есть по 2-3 равноценных исполнителя. Это позволяет тренерскому штабу быть гибким в тактическом плане – в плей-офф квалификации ЛЧ лиссабонцы показали как крутой современный футбол с 60-70 процентами владения и кучей моментов, так и полноценній "автобус". Португальцы могут меняться кардинально даже по ходу матча. Для них это – не проблема.

Именно поэтому на старте сезона они не проиграли ни одного поединка, одержав 5 побед в чемпионате с суммарным счетом 13:2 и одержав верх в трёх встречах в квалификации Лиги чемпионов из четырёх – только в Эйндховене была зафиксирована нулевая ничья. Круто? Круто. Приятно, что в шести матчах за Бенфику наш Яремчук набил 2+2 по системе гол+пас, плюс в матче со Спартаком украинец организовал автогол москвичей. Пока трудно назвать Романа ведущим футболистом, но пресса у него очень хорошая. Тактические аналитики также довольны.

Словом, сейчас у "орлов" всё прекрасно, но это только фасад. При детальном осмотре станет очевидно, что подопечные Жорже Жезуша встретились с реально сильным соперником только два раза – в рамках противостояния с ПСВ. В нём португальцы провели классные 45 минут на "Эштадиу да Луж", забив 2 гола, однако в следующих трёх таймах голландцы доминировали, обстреляв все штанги и неоднократно пробивая по воротам с нескольких метров. Если бы не голкипер Влаходимос и безумное невезение эйндховенцев, Бенфика играла бы Лиге Европы. "Автобус", выставленный Жорже Жезушом, под высоким темпом разваливался на запчасти.

Да и в чемпионате с середняками и аутсайдерами команда выглядела неоднозначно. В том же поединке против Санта-Клары в последнем туре чемпионата "орлы" владели мячом 73% игрового времени в первые полчаса, но темп за этот период был ниже среднего, а по воротам было проведено всего один удар. Затем Бенфика взяла себя в руки и заколотила 5 мячей, но были и более нервные поединки. В целом, коллектив очень нестабилен – и это характерная особенность лиссабонцев во время каденции Жорже Жезуша. Бенфика может быть прекрасной и ужасной в любом режиме игры.

Наиболее уязвимой Бенфика есть тогда, когда против нее играют на высоких скоростях с высоким процентом владения, как ПСВ, но может ли так Динамо? В рамках УПЛ подопечные Мирчи Луческу делают это с закрытыми глазами, выиграв в шести матчах из семи. Киевляне легко вынесли бронзового призера с интенсивным прессингом, уничтожили одну из лучших команд чемпионата (Десну, 4:0) и дефрагментировали на атомы Колос (7:0), который, при всех проблемах, тоже нельзя назвать слабым. Даже без двух своих ведущих футболистов – Буяльского и Шапаренко – "бело-синие" уверенно переиграли Металлист 1925.

Здесь важны не результаты, а система игры. Она работала, как часы – перекат мяча в высоком темпе, несколько сухой стиль, грамотные смещения опорников, высокоинтеллектуальная позиционная работа Буяльского на чужой половине – всё это принесло чемпионство. Это же может принести ещё одно золото, однако Мирча Луческу с самого начала сезона готовил Динамо и к другим матчам. Даже во время чемпионата клуб договаривался о переносе, чтобы провести спарринг с грандами или сильными командами из топ-5 чемпионатов.

На этом уровне в Динамо всё было грустно. Интер легко разгромил "бело-синих", Атлетик и Ницца одержали минимальные победы, а берлинский Унион расписал ничью. Даже против Фенербахче в Стамбуле было непросто – турки ставили перед чемпионом Украины такие задачи и делали такие розыгрыши, которых в УПЛ практически никто не способен даже представить. В каждом из этих топ-спаррингов подопечные Мирчи Луческу отрабатывали модель игры против мощных коллективов из ЛЧ – и в каждом поединке система футбола Динамо давала сбой. На всех уровнях.

Правда, в этих "товарняках" тренерский штаб нагрузил киевлян разнообразными специфическими задачами. Команда не играла на результат, а реально училась работе в различных режимах против разных типов соперников, поэтому в матче с Бенфикой динамовцы могут удивить. Собственно, даже год назад, на фоне кадровых потерь и тактических проблем, "бело-синие" выдали хорошие матчи в Барселоне и Турине, а на Евро сборная, в которой костяк составили динамовцы, дошла до четвертьфинала. Бенфику же всего полтора года назад выбивал Шахтер – а с тех пор португальцы не стали намного сильнее.

Словом, опыт и класс у Динамо есть, а в межсезонье и летний период тренерский штаб киевлян не просидел без дела, целенаправленно готовясь к топ-матчам. Именно поэтому сегодня стоит ставить максимальные задачи – тем более, что другого выбора у киевлян нет. Если не переиграть лиссабонцев в Киеве, дальше бороться за третье место будет очень трудно.

Кадровая ситуация

У Динамо в лазарете находятся Попов и Беседин, которые восстанавливаются после повреждений. Кулачу недавно сделали операцию на сердце, а Рамирес подхватил коронавирус. Главной же проблемой киевлян является форма Буяльского – Виталий только позавчера вернулся в общую группу. Решение по нему будет приниматься в день игры. Аналогичные вопросы существуют и по Бущану.

Учитывая важность обоих исполнителей, сделаем ставку на появление обоих в стартовом составе. Кроме того, стоит отметить возвращение Шапаренко – Николай не мог помочь с Металлистом 1925 из-за перебора карточек, но перед ЛЧ дисквалифицированных в Динамо нет.

Бенфика же не может рассчитывать на центрбэка Вериссимо – Лукас получил две желтые в поединке в Эйндховене. Кроме того, из-за травм точно не сыграют защитники Алмейда и Ферро. Нельзя сказать, что эти проблемы являются критическими для Жорже Жезуша, но приятного точно мало.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Бенфика

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Шкурин

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген – Гонсалвеш, Мариу, Вайгль, Гримальдо – Яремчук, Сеферович, Гримальдо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Трудно сказать, можно ли назвать Динамо и Бенфику хотя бы относительно равными коллективами, но лиссабонцы – это не Барселона и не Бавария. Как показал ПСВ и ряд португальских середняков, с этим коллективом можно играть, а киевляне сегодня выступают дома, долго готовясь под такие поединки и имея бешеную мотивацию на победу. Если не выиграть сейчас, то дальше шансы на ЛЕ станут очень низкими.

Вряд ли "бело-синие" способны предложить "орлам" тот же темп и тот же агрессивный стиль, что и ПСВ, но и работать от глухой обороны с Бенфикой нет смысла. Тот же Спартак в Лиссабоне попытался сыграть таким образом, обороняясь линией в шесть защитников, но в итоге всё завершилось выносом. С подопечными Жорже Жезуша желательно играть в проактивный футбол, агрессивно прессингуя и убегая в фланговые контратаки. Всё тот же Спартак продемонстрировал такую ​​игру в первые 20 минут в Москве – и тогда португальцам было трудно. Россиян прибила лишь ужасная организация игры (особенно во время прессинга).

Динамо же имеет гораздо лучшую организацию во всех фазах. Команда умеет обороняться и "автобусом", и через владение. Может разрывать на контратаках, а может и позиционные атаки вести – Мирча Луческу построил футбол, к который очень трудно подстроиться сопернику. Под высоким темпом игры у киевлян начинаются проблемы, однако не факт, что Бенфика способна работать на высоких скоростях в течение длительных отрезков времени. Бенфика в принципе не тот оппонент, который будет стабильно диктовать условия в ЛЧ. "Орлы" тоже должны опасаться.

Букмекеры не верят в победу Динамо, но и на победу португальцев коэффициенты высоки. Сегодня возможен любой результат. Всё в руках киевлян. Учитывая домашний статус встречи и эмоциональный всплеск от старта сезона в Лиге чемпионов, мы рискнём пойти против контор, поставив на победу "бело-синих".