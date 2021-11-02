Динамо U-19 – Барселона U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА приймає Барселону U-19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 4-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 – Барселона U-19 розпочався о 16:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
"Повністю сконцентрований на Динамо": Діалло відреагував на чутки про інтерес Манчестер Сіті
Стартові склади
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцик, Діалло – Попов
Запасні: Тугай, Скрипник, Горбач, Філатов, Мельніченко, Малиш, Ель-Хамшилі
Барселона U-19: Рафус – Хуанола, Альмейда, Ріад, Сола – Гаррідо, Касадо, Альба – Акомач, Барбера, Фуентас
Запасні: Астралага, Вальє, Касас, Аластуей, Ба, Педрола, Луцці
Динамо U-19 зіграло внічию з Барселоною – кияни підтвердили елітний статус, але проявили серйозні тактичні проблеми