Динамо U-19 – Барселона U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА принимает Барселону U-19. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Барселона U-19 начался в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцик, Диалло – Попов
Запасные: Тугай, Скрипник, Горбач, Филатов, Мельниченко, Малыш, Эль-Хамшили
Барселона U-19: Рафус – Хуанола, Альмейда, Риад, Сола – Гарридо, Касадо, Альба – Акомач, Барбера, Фуентас
Запасные: Астралага, Валье, Касас, Аластуэй, Ба, Педрола, Луцци
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