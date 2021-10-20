Динамо U-19 феєрично стартувало у Юнацькій лізі, розгромивши Баварію й Бенфіку й забивши їм по чотири голи. Ще одна перемога на 90% забезпечила б киянам вихід у плей-офф, але її необхідно було здобувати на виїзді в матчі проти Барселони U-19. Каталонці, своєю чергою, бажали реабілітації за поразку 0:4 від Бенфіки.

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Ігор Костюк залишився вірним собі, випустивши той же склад, що і в попередніх двох поєдинках. Втім, звичного розриву суперників на флангових контратаках цього разу не сталося – обидві команди в першій 20-25 хвилин вели мляву позиційну боротьбу, майже не загострюючи гри. Барселона прогнозовано виглядала активніше, але Динамо доволі впевнено оборонялося й сміливо пресингувало.

В першій половині першого тайму вболівальники побачили тільки один небезпечний епізод – це Барберо відкрився між центрбеками й отримав передачу в район 11-метрової позначки, однак влучити по м'ячу нападнику не вдалося. Кияни мали епізод з вриванням Волошина через фланг у штрафний, де Назар впав, але пенальті арбітр не дав. В цілому, матч йшов рівно.

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В середині першого тайму стало цікавіше. Саме в цей період Динамо змарнувало найкращу нагоду відкрити рахунок до перерви: Діалло запустив передачу на хід Царенко, той знайшов у штрафному Попова, а Кирило звідти пробив у лівий нижній – стійка врятувала Барсу! Відповідь "блаугранас" виявилась не менш небезпечною: на 30-й хвилині Барберо змістився з лівого флангу й потужно пробив під дальню штангу – Нещерет парирував, а потім взяв добивання від Акомача з близької дистанції!

В останні 15 хвилин першого тайму Барселона U-19 відверто домінувала в роботі з м'ячем на чужій половині, майже нічого не дозволяючи гостям. На 39-й хвилині перевага господарів могла вилитись у красивий гол Фуентаса, однак його сильний постріл з-за меж штрафного пройшов поруч з каркасом. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Початок другого тайму подарував Динамо U-19 ще один шикарний епізод біля чужих воріт: Волошин відгукнувся на закидання й оформив фірмовий ривок по правому флангу в штрафний, опинившись прямо перед голкіпером – втім, замість фінального удару Назар покотив на дальню стійку під замикання Діалло. На жаль, лівого вінгера киян в останню мить випередив Хуанола. Барселона вже через дві хвилини після цього моменту могла покарати киян, організувавши контратаку з прострілом Гайлана на ближній кут воротарського – Барберо замкнув його, однак вийшло дуже неточно.

Новий розмін моментами стався в середині другого тайму. Його знову почало Динамо: на 59-й хвилині Діалло змістився з лівого флангу в центр, хитнув захисника й потужно пробив у ближній кут – голкіпер парирував. Барса відповіла серією гольових нагод: на 60-й Гайлан завдав обвідного удару з дистанції (трішечки неточно), на 65-й Акомач з меж штрафного вистрілив повз праву стійку, а на 68-й Хуанола пульнув під ліву метрів з 30-ти – Нещерет врятував "біло-синіх"!

Здавалося, що каталонці вже не відпустять киян, але на 70-х хвилинах підопічні Ігора Костюка провели свою серію супермоментів. Так, на 76-й Волошин прорвався правим флангом і покотив передачу на межу штрафного, а Царенко звідти пробив у дальній кут – стійка вдруге врятувала Барселону U-19! На 78-й Волошин повторив свій рейд, однак тепер він вирішив вистрілити з гострого кута у дев'ятку. М'яч влетів у зовнішній бік сітки!

В ендшпілі зустрічі команди продовжували грати на високих швидкостях. Барселона продовжувала володіти м'ячем, а динамівці активно накривали суперника й тікали у контратаки – втім, створити бодай один момент жодній з команд не вдалося. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Динамо U-19 продовжило лідирувати у групі Е, маючи в активі 7 залікових балів. Барселона U-19, набравши 4 очки, піднялась на другу сходинку в турнірній таблиці, але Бенфіка U-19 вже сьогодні може потіснити каталонців вниз.