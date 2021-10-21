"Інтерес Манчестер Сіті? Зараз я повністю сконцентрований на Динамо, навіть не читаю таку інформацію. Я починаю зростати і роблю все, щоб прогресувати саме в Динамо. Звісно, я поговорю з агентами, але це все буде пізніше.

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Я хочу грати за першу команду, вже тренувався з ними. У мене немає ніякого страху. Я не боюся цього, готовий добре і вірю у свій талант", – сказав Діалло у коментарі SportArena.

Додамо, що 18-річний сенегалець став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА, оформивши 3 голи у 3 матчах.

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