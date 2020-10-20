Журналіст Ігор Циганик переконаний, що команда Мірчі Луческу має шанси на позитивний результат у поєдинку 1-го туру ЛЧ проти туринського Ювентуса.

"Ювентус втратив очки у внутрішньому чемпіонаті, зігравши внічию з Кротоне (1:1). Мені здалося, що туринці зараз перебувають не в найкращому настрої. Чи буде це корисно для Динамо, чи навпаки? Це питання. Італійці можуть приїхати злими, і тоді буде неприємно киянам.

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Хочу сказати, що дебют Андреа Пірло в Лізі чемпіонів може зіграти на користь українців. Луческу відіграв "мільйон" таких матчів, Мірча набагато досвідченіший, тому щось придумає, попри те, що кадровий потенціал суперника потужніший.

З Ювентусом без Роналду можна грати та навіть спробувати обіграти. Ризикну припустити, що буде нічия, обидві команди заб’ють, а табло НСК Олімпійський зафіксує рахунок 1:1", – цитує Циганика Рейтинг букмекерів.

Матч Динамо Київ – Ювентус розпочнеться на НСК Олімпійський о 19:55.

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