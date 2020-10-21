"У Лізі чемпіонів потрібно швидко рухатися і швидко переміщати м'яч по полю. Допомагає і хороша гра в обороні. Ця перемога додасть нам впевненості. Ми поступово додаємо як у фізиці, так і в техніці.

Динамо – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми добре зіграли проти молодої команди, яка багато бігає. Було важко знаходити вільні зони в першому таймі, але після забитого м'яча все стало значно простіше. Ми створили кілька хороших моментів і оборонялися краще в порівнянні з попередніми матчами", – сказав Рабйо у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Ювентус у Києві на НСК Олімпійський зумів перемогти Динамо – у другому таймі дублем відзначився Альваро Мората.

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