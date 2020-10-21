"В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно добавляем как в физике, так и в технике.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами", – сказал Рабйо в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Ювентус в Киеве на НСК Олимпийский сумел победить Динамо – во втором тайме дублем отметился Мората.

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