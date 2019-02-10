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Тренер Динамо U-19 Костюк розповів про підготовку до матчу з Ювентусом у Юнацькій лізі УЄФА

10:58 3 Читать на русском
Тренер Динамо U-19 Костюк розповів про підготовку до матчу з Ювентусом у Юнацькій лізі УЄФА
Ігор Костюк / ФК Динамо

Керманич київського Динамо U-19 Ігор Костюк поділився враженнями від підготовки команди до другої половини сезону.

"У таких матчах, коли спершу грає один склад, потім – інший, хлопці повинні себе проявляти і доводити, що вони гідні місця в основному складі. Для цього й існують контрольні ігри.

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У першому таймі грала одна команда, у другому зробили заміни і, в принципі, заміни додали свіжості. Ті хлопці, які вийшли, вони підсилили гру і це ще раз підтверджує, що на сьогодні вони більш готові і більш заслуговують місця в основному складі.

До гри залишилося 10 днів. Зараз знижуємо навантаження, залишилася одна гра і тижневий цикл повноцінної підготовки до Ювентуса. Буде більше тактики і підготовки саме до майбутньої гри", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що поєдинок плей-офф Юнацької ліги УЄФА проти однолітків із Ювентуса Динамо U-19 проведе вдома 20 лютого. Переможець протистояння вийде до 1/16 фіналу турніру.

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Теги
Ліга чемпіонів Юнацька ліга УЄФА Динамо U-19 Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА 2018/19 Ігор Костюк Ігор Костюк
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