Тренер Динамо U-19 Костюк розповів про підготовку до матчу з Ювентусом у Юнацькій лізі УЄФА

Керманич київського Динамо U-19 Ігор Костюк поділився враженнями від підготовки команди до другої половини сезону.

"У таких матчах, коли спершу грає один склад, потім – інший, хлопці повинні себе проявляти і доводити, що вони гідні місця в основному складі. Для цього й існують контрольні ігри.

Динамо – Волеренга: перемога на завершення зборів, 6 гравців у лазареті та 2 найважчі питання

У першому таймі грала одна команда, у другому зробили заміни і, в принципі, заміни додали свіжості. Ті хлопці, які вийшли, вони підсилили гру і це ще раз підтверджує, що на сьогодні вони більш готові і більш заслуговують місця в основному складі.

До гри залишилося 10 днів. Зараз знижуємо навантаження, залишилася одна гра і тижневий цикл повноцінної підготовки до Ювентуса. Буде більше тактики і підготовки саме до майбутньої гри", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що поєдинок плей-офф Юнацької ліги УЄФА проти однолітків із Ювентуса Динамо U-19 проведе вдома 20 лютого. Переможець протистояння вийде до 1/16 фіналу турніру.

Георгій Цітаішвілі не менш талановитий, ніж Циганков: чому цей сезон у Динамо – вирішальний для сенсаційного вінгера