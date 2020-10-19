Офіційний сайт "біло-синіх" підтвердив, що на трибунах НСК Олімпійський під час поєдинку з Ювентусом будуть присутні глядачі. Прес-служба наполегливо просить фанатів приходити на стадіон завчасно задля уникнення великих скупчень людей – головна арена країни буде відкрита вже за 2 години до матчу.

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Також для вболівальників є обов'язковим дотримання карантинних обмежень у зв'язку з поганою епідеміологічною ситуацією: соціальна дистанція між людьми не менше 1,5 м, користування антисептиками та захисники рукавицями, правильне використання маски (повинна прикривати рот і ніс), утримуватись від рукостикань. Якщо температура виявиться вищою за 37.2, вхід на стадіон буде заборонено.

Зауважимо, вже завтра, 20 жовтня, Динамо зустрінеться з Ювентусом в рамках першого туру Ліги чемпіонів, початок матчу о 19:55.

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