"Знаменита фраза про перемогу на чемпіонаті світу? Я своїх звичок не змінюю. Завтра робитиму те, що й команда, як завжди. Поїм, посплю, хіба що Playstation не гратиму.

Динамо – Ювентус: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Мірча Луческу – мій перший тренер, який привів мене у дорослий футбол у 15 років. Спогадів про нього багато. Я йому завжди буду вдячний, не втомлююся про це нагадувати. Сподіваюся, завтра буде можливість поспілкуватися. Але у поєдинку постараємося поставити один одного у складне становище.

Всі знають, що Роналду хворий на коронавірус. Це не новина. Звичайно, він не гратиме. Але в нас є достатньо гравців, які можуть його гідно замінити. Ще подумаємо, хто вийде на позиції Кріштіану. Остаточне рішення щодо складу буде завтра.

Чому я такий спокійний перед дебютом у Лізі чемпіонів? Я завжди спокійний. Напруги немає – я вже не граю, з напругою нехай справляються футболісти. Перший матч у Лізі чемпіонів – найважливіший. Виграти в Динамо дуже-дуже важливо. Потрібно зробити позитивний зачин для успішного шляху в турнірі.

Дибала не в ідеальній формі. Вчора ми розмовляли, він був збуджений. Пауло мав проблеми в Аргентині – не через коронавірус, а через кишковий вірус. Він зараз у нашому розпорядженні і рано чи пізно з’явиться на полі. Терпіння. Завтра будемо вирішувати, чи вийде він проти Динамо. Ремзі вже краще. Розраховуємо, що незабаром він зможе грати.

Ювентус – сильна команда, яка повинна вигравати Скудетто. Ми втратили очки у виїзних матчах проти Роми та Кротоне, але це не означає, що в нас якісь проблеми. Ювентус претендує на перемогу в кожному турнірі, Ювентус хоче вигравати кожен можливий трофей", – поділився Андреа Пірло на передматчевій прес-конференції.

Зауважимо, вже завтра, 20 жовтня, Динамо зустрінеться з Ювентусом на НСК Олімпійський в рамках першого туру Ліги чемпіонів, початок матчу о 19:55.

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