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Динамо – Ворскла: Вербіч зізнався, як налаштував Шабанова на пробиття вирішального пенальті у фіналі Кубка України

20:04 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: Вербіч зізнався, як налаштував Шабанова на пробиття вирішального пенальті у фіналі Кубка України
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч розповів про мотивацію Артема Шабанова перед вирішальною серією пенальті.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

"Відчуття, звичайно, хороші. Коли Шабанов бив пенальті, я сказав йому, що якщо він не заб'є, я плакатиму три дні.

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Дуже хотілося виграти, у нас дуже важкий сезон. Цей Кубок підганятиме нас вперед, щоб в останніх іграх ми зіграли на всю силу", – поділився Вербіч в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, кияни обіграли Ворсклу в фіналі Кубка України, виявившись сильнішими в серії пенальті, а вирішального удару завдав Шабанов.

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06:17
26447
Теги
Артем Артем Шабанов Динамо Динамо Кубок України Беньямін Беньямін Вербіч Динамо - Ворскла
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