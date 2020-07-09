Динамо – Ворскла: Вербіч зізнався, як налаштував Шабанова на пробиття вирішального пенальті у фіналі Кубка України

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч розповів про мотивацію Артема Шабанова перед вирішальною серією пенальті.

"Відчуття, звичайно, хороші. Коли Шабанов бив пенальті, я сказав йому, що якщо він не заб'є, я плакатиму три дні.

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Дуже хотілося виграти, у нас дуже важкий сезон. Цей Кубок підганятиме нас вперед, щоб в останніх іграх ми зіграли на всю силу", – поділився Вербіч в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, кияни обіграли Ворсклу в фіналі Кубка України, виявившись сильнішими в серії пенальті, а вирішального удару завдав Шабанов.

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